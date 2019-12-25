В Бразилии создали технологию изготовления оптоволокна из водорослей. Об этом сообщает журнал Популярная механика со ссылкой на специалистов бразильского Университета Кампинас (УНИКАМП).
Оптическое волокно – это агаровый цилиндр с внешним диаметром 2,5 мм. Внутри расположена твердая сердцевина с 6-ю цилиндрическими отверстиями диаметром 0,5 мм. Как отметил профессор Школы машиностроения УНИКАМП Эрик Фудзивара, рассеиванию света препятствует разница между показателями его преломления в воздухе и геле.
Авторы работы отмечают, что параметры оптоволокна можно менять. В процессе создания меняется форма, размер отверстий или же варьируется состав природного желатина.
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Фото: Eric Fujiwara
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