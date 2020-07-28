Испытания нового волнографа пройдут на "Ледовой базе Мыс Баранова".

Толщину арктических льдов измерят новым прибором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

С помощью нового устройства станет возможно измерять толщину морского льда более точно. В сообщении сказано, что новый прибор способен работать в любых погодных условиях. Новое устройство на тросе опустят в широкое отверстие во льду. Оно пошлет сигнал, отражающийся от нижней и верхней границы льда. Волнограф можно опускать до 300 метров. Соответственно, ученые получат данные о динамике толщины льда.

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