Авиабилеты в Турцию подорожали на 40%

В период с 20 по 26 июля спрос на авиабилеты в Анталью вырос в пять раз по сравнению с предыдущей неделей.

В России билеты в Турцию подорожали на 40%. Об этом следует из данных сервиса Туту.ру.

Среди зарубежных направлений первое место по популярности занимают рейсы Москва – Анталья (12% всех проданных билетов за рубеж). Однако, уточняется, что средний чек по сравнению с предыдущим годом вырос на 42% - с 17,6 до почти 25 тыс. за билет туда-обратно. Из северной столицы в Анталью билеты подорожали на 61% - с 22,5 до 36,3 тыс. рублей.

На 31% подорожали билеты Москва – Стамбул. Из Петербурга в Стамбул можно добраться дешевле на 13% - за 20,5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили, что военные учения Греции пройдут вблизи спорных с Турцией территорий.

Видео: government.ru