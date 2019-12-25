Станция Ираклион гидрографической службы ВМС Греции выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении учений со стрельбами в районе острова Кастелоризо.

Военные учения Греции пройдут вблизи спорных с Турцией территорий. Об этом сообщает издание "Промо тема".

Документ вступает в силу с понедельника, 27 июля. Действителен до 30 июля. По Navtex моряки не могут пересекать обозначенную зону, но имеют возможность проводить военные учения со стрельбами. Спустя некоторое время, Турция ответила "анти-НАВТЕКСом" и обвинила Грецию в незаконной деятельности.

В центре споров оказался удаленный остров Греции Кастелоризо. Там проходит разграничение морских зон и определение исключительной экономической зоны.

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