За сутки в Москве поправились 827 пациентов.

В столице вылечили более 175,8 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на Официальном сайте Мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что количество выздоровевших в Москве продолжает расти. Известно, что врачи проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. При выписке, москвичам в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющим хронических заболеваний, предлагают стать донорами плазмы.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 823 515 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах страны. У 30% новых заболевших нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщили, что в Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19.

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин