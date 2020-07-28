Оксфордскую вакцину тестируют на 10 тыс. добровольцев.

В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19. Об этом сообщила газета Libero.

Сначала европейская вакцина достанется тем, кто подвержен наибольшему риску. Распределение препарата начнется в Италии, Франции, Германии и Нидерландах. Глава итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо уверен, что первые дозы вакцины будут продавать за два-три евро. Лекарство получило название ChAdOx1. Его протестировали на тысяче пациентов. Теперь оксфордскую вакцину ввели 10 тыс. добровольцев. Если всё пройдет успешно, уже к сентябрю может начаться ее производство в больших объемах.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным во всем мире заболели более 15,7 млн человек.

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Видео: Youtube/Dr D Better Life