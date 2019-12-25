ВОЗ прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом на этой неделе достигнет 20 млн

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что на текущей неделе количество умерших от COVID-19 достигнет 750 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом на этой неделе достигнет 20 миллионов. Об это рассказал во время брифинга в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

На этой неделе число случаев заболевания достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тысяч Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

По словам эксперта, данная ситуация "является трудным моментом" для мира. Эксперт призвал правительства и население стран активно противостоять распространению инфекции. Он подчеркнул, что сейчас наблюдаются "ростки надежды" в борьбе с COVID-19.

ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание помощи Ливану.



