ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание помощи Ливану

Кристиан Линдмайер рассказал о необходимости Ливана в международном финансировании.

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание помощи Ливану. Об этом во время брифинга с журналистами в Женеве заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Чиновник отметил, что страна столкнулась с тяжелыми последствиями после трагедии в порту Бейрута.

ВОЗ просит выделить $15 млн на обеспечение немедленных потребностей, связанных с лечением травм и гуманитарными нуждами в области здравоохранения Кристиан Линдмайер, официальный представитель ВОЗ

Специалист объяснил, что средства будут направлены на лечение раненых после взрыва в Бейруте, а также оказание помощи зараженным коронавирусом. В ВОЗ отметили, что трагедия в порту Ливана разрушила 17 контейнеров организации с медицинскими материалами.

Полностью сгорели СИЗ, и медицинский персонал, который лечит пациентов с коронавирусом, испытывает их нехватку Кристиан Линдмайер, официальный представитель ВОЗ

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 154.

Видео: Youtube / Naga Wyspa