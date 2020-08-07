Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 154

Число жертв возросло с 149 до 154.

По меньшей мере 154 человека стали жертвами взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на собственные источники. Информацию подтвердил телеканал Sky News Arabia. Ранее эксперты упоминали о 149 жертвах трагедии. Более пяти тысяч жителей города считаются пострадавшими. Российские представители ГУ МЧС разместили в Ливане мобильный госпиталь, где помогают раненым.

В Бейруте вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии в местеом порту стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. (ритрата аммиака). Половина зданий в городе разрушена.В Бейруте медики принимют раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Многие жители считаются пропавшими без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Накануне следователи задержали директора порта Бейрута. Чиновник оказался под подпиской о невыезде из страны по делу о взрыве в Бейруте вместе с еще 15 подозреваемыми. Активисты в Бейруте потребовали отставки правительства Ливана.

Видео: Youtube/Naga Wyspa