В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми

В Тбилиси призывают не связывать страну со взрывом в Бейруте.

В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте аммиачной селитры из Батуми. Об этом сообщили журналисты из ТАСС. Они сослались на заявление агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Чиновники заявили, что селитра в ливанском порту прибыла из Батуми.

Нитрат аммония является одним из экспортных продуктов Грузии в течение нескольких лет и ежегодно поступает на международные рынки сообщение Министерства экономики и устойчивого развития Грузии

В ведомстве рассказали, что за перевозку, обработку, размещение груза в месте хранения отвечает принимающая сторона. В Грузии подчеркнули, что нет оснований для того, чтобы связывать Грузию со взрывом в порту Бейрута.

Напомним, что ранее журналисты выяснили, что аммиачную селитру везли на российском корабле Rhosus из Батуми в Мозамбик. Судно сделало незапланированную остановку. После проверки борта власти Бейрута запретили судну выходить в море. После этого владелец Rhosus был признан банкротом и оставил экипаж в Ливане.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/Naga Wyspa