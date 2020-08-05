До конфискации властями Ливана аммиачная селитра находилась на борту Rhosus.

Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами. Об этом сообщили журналисты местного телеканала LBCI. Эксперты заявили, что груз аммиачной селитры, который по предположению властей Ливана, стал причиной трагедии, ранее был конфискован с судна Rhosus. Этот корабль принадлежит выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину.

Местные СМИ уточнили, что судно везло селитру из Батуми в Мозамбик. Однако корабль совершил незапланированную остановку в ливанском порту из-за технических неполадок. После проверки местные власти запретили экипажу возвращаться в море. Спустя некоторое время Гречушкина признали банкротом. После этого моряки из России и Украины около года находились на территории Бейрута.

Мониторинговый портал Maritime Traffic указывает, что в последний раз судно Rhosus видели в порту Бейрута. Оно стояло вблизи эпицентра взрыва. Журналисты "РЕН ТВ" заявили, что на данный момент Гречушкин живет на Кипре.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. В Ливане считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Разрушенными оказалась половина зданий города. В местных больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/Naga Wyspa