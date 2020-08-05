Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

В Красном кресте огласили новые данные по числу погибших в трагедии.

Число жертв взрыва в порту Бейрута превысило 100. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на заявление Красного Креста в Ливане. Представитель международной организации отметил, что сообщил не итоговое число погибших в результате трагедии.

Специалист напомнил, что все все тела погибших извлечены из-под завалов. На данный момент большое количество людей считаются пропавшими без вести. В местных больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. В Ливане считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Чиновники отметили, что трагедия произошла во время сварочных работ. Разрушенными оказалась половина зданий города. Ударная волна затронула российское посольство. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте.

Видео: Youtube/Naga Wyspa