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Видео: взрыв в Бейруте

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Погибли люди.

Вечером во вторник, 4 августа, в порту Бейрута (столица Ливана) прогремел мощный взрыв. На момент публикации Красный крест Ливана сообщил о более, чем двух тысячах пострадавших. Точная цифра пока не называется.

От взрыва выбило стекла домов и магазинов, пострадали люди, которые находились на улице, а также в своих домах и офисах. Как сообщают СМИ, по меньшей мере десять человек погибли. Причины взрыва пока неизвестны. Уточняется, что волна от взрыва достигла Кипра, который находится от места в 250 километрах. 

Ранее мы сообщали, что при атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека.

Видео: Instagram

Теги: бейрут, взрыв, взрыв в бейруте
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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