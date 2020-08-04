Жертвами стали мирные жители, которые ехали на автомобиле по зоне поражения.

При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека. Об этом сообщили журналисты местного сирийского издания "Аль-Ватан" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, жертвами ракетного удара стали четверо мирных жителей. Он погибли в районе Кунейтра.

Четыре мирных жителя из поселения Эйн Кади на юге провинции Кунейтра погибли в понедельник вечером в результате попадания израильского снаряда сообщение "Аль-Ватан"

Отмечается, что жертвой стал гражданин по имени Фейсаль Саид вместе с попутчиками. В момент обстрела они передвигались на автомобиле по деревне около линии разграничения. В машину попал снаряд.

Напомним, что армия Сирии заявила о нападении израильской авиации вечером 4 августа. Вертолеты противника атаковали передовые позиции в районе Кунейтра около 22:40 часов по местному времени.



Видео: Youtube/FRANCE 24 English