При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека. Об этом сообщили журналисты местного сирийского издания "Аль-Ватан" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, жертвами ракетного удара стали четверо мирных жителей. Он погибли в районе Кунейтра.
Четыре мирных жителя из поселения Эйн Кади на юге провинции Кунейтра погибли в понедельник вечером в результате попадания израильского снаряда
сообщение "Аль-Ватан"
Отмечается, что жертвой стал гражданин по имени Фейсаль Саид вместе с попутчиками. В момент обстрела они передвигались на автомобиле по деревне около линии разграничения. В машину попал снаряд.
Напомним, что армия Сирии заявила о нападении израильской авиации вечером 4 августа. Вертолеты противника атаковали передовые позиции в районе Кунейтра около 22:40 часов по местному времени.
Видео: Youtube/FRANCE 24 English
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