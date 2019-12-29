Армия отразила удар противника.

СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии. McDonnell Douglas AH-64 Apache атаковал боевую машину правительственных сил. Об этом заявили журналисты в Telegram-канале "Военный осведомитель". Армия Израиля прокомментировала ситуацию. Военные заявили, что предотвратили попытку снайперского нападения в районе Голанских высот. Конкретную принадлежность атакованного автомобиля в Израиле не уточнили.

Напомним, что Голанские высоты захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. До этого с 1944 года они принадлежали Сирии.

Ранее США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными.

Видео: Telegram-канал "Военный осведомитель"

