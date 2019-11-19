Премьер-министр Израиля не считает, что это нарушит отношения с Палестиной.

США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными. Нетаньяху провел телефонные переговоры с Трампом после решения США по еврейским поселениям. Об этом политик рассказал через свой аккаунт в Twitter. Премьер-министр Израиля считает, что этот шаг не помешает переговорам с Палестиной. Он добавил, что невозможно построить отношения и "истинный мир", который будет основан на лжи. Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Америки и выразил ему свою признательность

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Напомним, что речь идет о признании поселения, которое располагается на Западном берегу реки Иордан. Теперь в Вашингтоне не считают, что Израиль нарушает международное право. По словам Нетаньяху, Трамп просто высказал правду также, как в прошлый раз он признал Голанские высоты.

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Видео: YouTube/VOA News