Песков объяснил позицию Москвы к американской "сделке века"

В самой сделке Россия не участвовала, но мнение о сложившейся ситуации правительство страны имеет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию Москвы относительно "сделки века", анонсированной США. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня". Спикер заявил, что в Кремле не исключают возможности обсуждений с американскими представителями стабилизацию отношений в Палестине.

Отметим, что концепция "сделки века" презентована советником президента США Джаредом Кушнером. Она направлена на сближение интересов Израиля и Палестины. Инициатива вызывает вопросы у последних. Они отмечают, что подход США не соответствует нуждам региона. Российская сторона не участвовала в самой сделке, поэтому не считает обсуждение вопроса целесообразным. Однако, исключить того, что Трамп захочет поговорить об этом с Владимиром Путиным, политики не могут.

На данный момент Москва готова высказать свою позицию по сложившейся ситуации. Дмитрий Песков отметил, что Палестина не предпринимала никаких шагов, чтобы встретиться с президентом России.

Напомним, что "сделка века" возникла в связи с необходимостью решить конфликт между Израилем и Палестиной. Напряженность между странами длится несколько десятков лет. Государства не один раз замечены в обмене ракетными ударами.

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Фото: Piter.tv