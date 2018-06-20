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Леонид Слуцкий не набрал нужного количества голосов для того, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ

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Кандидатура российского тренера понравилась только 101 человеку, а минимальная планка отбора - 159 членов ПАСЕ.

Леонид Слуцкий не набрал нужного количества голосов для назначения на пост вице-президента ПАСЕ. В результате будет проведен второй тур голосования. Об этом заявили представители Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

Предположительно, на должность будет назначен человек уже 26 июня. На данный момент неизвестно, будет голосование открытым или закрытым. 

Голосование первого тура проводилось весь день 25 июня. Оно было тайным. Известно, что за выбор вице-спикера проголосовало 198 человек из 316 членов организации. Слуцкий набрал 101 голос. Для назначения же необходимо достичь поддержки 159 представителей ПАСЕ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Слуцкий может стать главным тренером "Челси".

Видео: YouTube/Council of Europe

Теги: леонид слуцкий, пасе
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости, Спорт, Тема дня,

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