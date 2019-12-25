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В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет
Сегодня, 15:19
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В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

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Речь идет о введении доплаты в размере до двух прожиточных минимумов.

В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью "РИА Новости".

Депутаты от ЛДПР намерены добиться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. По словам Слуцкого, Госдума отклонила данный проект, однако фракция продолжит отстаивать свое предложение. Речь идет о введении доплаты в размере до двух прожиточных минимумов.

Ранее мы сообщали, что правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, лдпр, леонид слуцкий, пенсия, стаж
Категории: Лента новостей, Новости России,

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