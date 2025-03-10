Правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля

Мера поддержки затронет 4,2 млн человек.

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75 процентов. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров. Он пояснил коллегам, что постановление уже подготовлено. Премьер-министр страны указал, что данная мера государственной поддержки затронет порядка 4,2 миллиона человек. К этим категориям будут отнесены граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и в случае потери кормильца. На эти нужды из федерального бюджета будет выделено около 85 миллионов рублей.

Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин: дети от 10-ти до 18 лет смогут ездить в поездах по льготным тарифам круглый год.

Фото и видео: Правительство России