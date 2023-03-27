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Мишустин: дети от 10-ти до 18 лет смогут ездить в поездах по льготным тарифам круглый год

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По его словам, стоимость проезда в поездах дальнего следования составит половину стоимости от взрослого билета.

Дети от 10-ти до 18 лет смогут ездить в поездах по льготным тарифам круглый год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, стоимость проезда в поездах дальнего следования составит половину стоимости от взрослого билета по такому же направлению. Данное правило будет будет распространяться на купейные, плацкартные и общие вагоны поездов. Прим этом на скоростные поезда такая льгота распространяться не будет.

Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что детские пособия не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи.

Видео: Правительство России

Теги: дети, михаил мишустин, поезда, премьер-министр россии, тарифы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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