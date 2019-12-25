Евгений Ененков: С приходом Слуцкого ЛДПР стала лучше. Однозначно!

Приход Леонида Слуцкого как-то отразился на деятельности петербургского регионального отделения ЛДПР?
– Прекрасно помню этот момент. Через месяц после своего избрания Леонид Эдуардович уже был у нас, в Санкт-Петербурге, и сразу же взялся за обновление нашего реготделения. Он дал нам чёткий курс, обозначил задачи. А ещё через месяц — направил нас на Донбасс, помогать русским людям.
Что изменилось в настройках вашей работы?
– Прежде всего — сам подход к работе. Кроме разовых акций у нас появились большие системные проекты. И всё это время Леонид Эдуардович с нами на постоянной связи. За эти три года я видел Слуцкого столько раз, сколько не встречал Жириновского и всех вместе взятых депутатов Госдумы за 15 лет.
То есть лидер ЛДПР доступен для рядовых членов партии?
– Безусловно. И доступен, и всегда открыт. Ему всегда можно позвонить, обратиться, встретиться.
А как Вы оцениваете изменения в самой партии?
– Сегодня ЛДПР — это более 400 тысяч членов, активная молодёжь, сильнейшая фракция в Госдуме. Это масштабные гуманитарные миссии, острые политические инициативы, крепкая идеология и открытый диалог с людьми. Могу сказать прямо: ЛДПР сегодня — это движение вперёд, движение в будущее.
Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: мы видим проблемы людей и сами подключаемся к их решению.
Фото из личного архива Евгения Ененкова
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