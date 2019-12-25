Евгений Ененков: С приходом Слуцкого ЛДПР стала лучше. Однозначно!

Ровно три года назад на съезде ЛДПР лидером партии был единогласно избран Леонид Слуцкий. Как изменилась партия? Какие сегодня задачи стоят перед "второй политической силой" России? На эти вопросы ответил представитель Санкт-Петербургского отделения ЛДПР Евгений Ененков.

Приход Леонида Слуцкого как-то отразился на деятельности петербургского регионального отделения ЛДПР?

– Прекрасно помню этот момент. Через месяц после своего избрания Леонид Эдуардович уже был у нас, в Санкт-Петербурге, и сразу же взялся за обновление нашего реготделения. Он дал нам чёткий курс, обозначил задачи. А ещё через месяц — направил нас на Донбасс, помогать русским людям.

Что изменилось в настройках вашей работы?

– Прежде всего — сам подход к работе. Кроме разовых акций у нас появились большие системные проекты. И всё это время Леонид Эдуардович с нами на постоянной связи. За эти три года я видел Слуцкого столько раз, сколько не встречал Жириновского и всех вместе взятых депутатов Госдумы за 15 лет.

То есть лидер ЛДПР доступен для рядовых членов партии?

– Безусловно. И доступен, и всегда открыт. Ему всегда можно позвонить, обратиться, встретиться.

А как Вы оцениваете изменения в самой партии?

– Сегодня ЛДПР — это более 400 тысяч членов, активная молодёжь, сильнейшая фракция в Госдуме. Это масштабные гуманитарные миссии, острые политические инициативы, крепкая идеология и открытый диалог с людьми. Могу сказать прямо: ЛДПР сегодня — это движение вперёд, движение в будущее.

Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: мы видим проблемы людей и сами подключаемся к их решению.

Фото из личного архива Евгения Ененкова