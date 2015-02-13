Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: мы видим проблемы людей и сами подключаемся к их решению

На очередной встрече с гражданами побывал депутат от ЛДПР из Санкт-Петербурга Евгений Ененков. Политик не стал ждать обращений жителей, а сам пришел во двор дома 24 на проспекте Художников. Поскольку знает, что у живущих здесь петербуржцев накопилось множество вопросов по благоустройству, содержанию и ремонту двора.
Во внутридворовом проезде имеются ямы, контейнерные площадки используются для сброса строительного мусора с проезжающих газелей и отходов из ближайших ларьков. Благоустройства зеленых зон нет, а детская площадка давно не используется по назначению, так как находится в непригодном состоянии. Все это вызывает у жителей справедливые вопросы к властям.
Как удалось выяснить Евгению Ененкову, местная администрация МО Сергиевское планирует заняться благоустройством зеленых зон и заменой детской площадки в 2026 году. Также намечено получение городских субсидий на замену асфальтового покрытия.
В ситуации я разобрался. В ближайшие дни направлю необходимые обращения к районным и городским властям с просьбой обратить повышенное внимание на этот двор. Буду просить найти дополнительное финансирование для замены асфальта и установки закрытых контейнерных площадок. Нужно навести здесь порядок,
— заявил депутат по итогам встречи.
Участник СВО, ветеран боевых действий Кирилл Нестеров считает, что проблема с неблагоустроенными дворами сегодня не редкость и волнует людей в значительной степени.
Я согласен с Евгением Ененковым и позицией ЛПДР в целом, что не нужно дожидаться обращения граждан, лучше самому проявить инициативу, прокатиться по району, составить себе список проблемных дворов и начать методично их отрабатывать. Думаю, в целом депутаты так и должны работать, сами выявлять проблемы у населения и решать их,
— заявил Нестеров.
Евгений Ененков: ЛДПР всегда с теми, кто защищает Россию.
Фото из личного архива Евгения Ененкова
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