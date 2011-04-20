Евгений Ененков: ЛДПР всегда с теми, кто защищает Россию

Конкретная помощь героям СВО — приоритетная задача для ЛДПР.

Еще в самом начале проведения СВО лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обозначил важнейшее направление для работы партии — предметную помощь и поддержку наших бойцов. На днях в Санкт-Петербургский военный госпиталь №442, где проходят лечение участники СВО, был доставлен очередной гуманитарный груз.

Как сказал петербургский депутат Евгений Ененков, "предметная помощь нашим героям стала не просто задачей, а делом чести для каждого, кто сегодня имеет билет ЛДПР".

На этот раз партийцы привезли в медучреждение необходимые медицинские препараты и принадлежности. Эта работа ведется постоянно и координируется при активном участии фонда "РУС", созданного членами ЛДПР.

Я искренне благодарю всех, кто принимает участие в этом добром и важном деле. Поддержка тыла сегодня — это тоже фронт. И на этом фронте мы должны быть сильны, как никогда, — считает Ененков.

А еще депутат обратился ко всем благотворительным и общественным организациям с призывом усилить свою работу в этом направлении. Тому же госпиталю №442, например, сейчас требуется оборудование для реабилитации ветеранов СВО. И любая помощь с его приобретением была бы бесценной.

Позицию партии разделяет и поддерживает ветеран боевых действий, участник СВО, соучредитель Ассоциации ветеранов СВО, Сергей Головин:

Помощь фронту сейчас — важнейшая задача. При этом нужно понимать, что без тыла — нет фронта. Поэтому забывать про тыловые госпитали ни в коем случае нельзя. Наши ребята нуждаются в поддержке везде: и на линии ЛБС, и дома, в тылу. Призыв Ененкова ко всем политическим силам, к общественности, к предпринимательскому сообществу — правильный. ЛДПР в этом смысле — большие молодцы. Они показывают очень достойный пример.

Ранее на Piter.tv: Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: На коляске — мимо жизни. Где доступность для героев?

Фото: из личного архива Евгения Ененкова