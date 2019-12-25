Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: На коляске — мимо жизни. Где доступность для героев?

Бизнес-среда не готова достойно встречать героев СВО.

Очередной рейд по Санкт-Петербургу провел политик из ЛДПР Евгений Ененков. На этот раз он изучил, как на практике обстоят дела с доступностью городской бизнес-среды для маломобильных участников СВО, получивших ранения.

По итогам рейда Ененков призвал изменить существующие правила. По его мнению, при открытии любого бизнеса-объекта создание доступной среды должно быть первичным требованием, а не опцией "по желанию".

Простой парень родом из Омска совершил невозможное: вместе с боевыми товарищами он освободил Авдеевку. При этом боец потерял руку и ногу. Сейчас он проходит лечение в нашем городе. Как его встретил Петербург? Куда, будучи сейчас маломобильным, наш герой может попасть? Вместе мы проделали путь примерно в километр от станции метро "Горьковская" до штаба ЛДПР. И убедились: бизнес совершенно не готов к встрече с маломобильными участниками СВО. Евгений Ененков, депутат от ЛДПР из Петербурга

По словам Ененкова, мало того, что рядовые объекты типа салонов связи, продуктовых магазинов и т.д. совершенно не приспособлены к потребностям маломобильных людей, ситуация ничуть не лучше даже на уровне больших сетевых структур — торговых сетей, аптек, банков.

Я предлагаю ввести правило: прежде, чем открыть какой-либо бизнес-объект, создай нормальную инфраструктуру с учетом потребностей раненных бойцов. Хочешь вести дело и зарабатывать — начни с уважения. Уважения к тем, кто сражается за страну, Сейчас бизнес совершенно не готов работать с участниками СВО, передвигающимися на колясках. А ведь именно благодаря нашим бойцам всё это работает в мирных условиях. Такое положение вещей недопустимо. Евгений Ененков, депутат от ЛДПР из Петербурга

Стоит отметить, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий называет практическую заботу и помощь участникам СВО приоритетной задачей в работе партии. И, действительно, эксперты отмечают, что в теме СВО либерал-демократы ведут себя гораздо активнее и деятельнее других политических сил.

Предложение Евгения Ененкова поддержал Алексей Машталер, ветеран боевых действий, участник СВО.

Вопрос о доступности городской бизнес-среды для маломобильных участников СВО — важнейший. Защищая Родину, к сожалению, много наших ребят получили серьезные ранения. И наш общий долг — сделать так, чтобы по возвращению домой они не чувствовали себя на "отшибе" жизни. Они должны видеть и понимать — мы все им безмерно благодарны, мы гордимся их подвигом, мы делаем всё, чтобы их жизнь была достойной. Считаю предложение Евгения Ененкова справедливым и нужным. Алексей Машталер, ветеран боевых действий, участник СВО

Фото: Из личного архива Евгения Ененкова