Слуцкий предложил Мишустину обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных

В ЛДПР предложили проект федеральному правительству.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением по обнулению ставки по семейной ипотеке для многодетных семей. Соответствующий текст документа распространен по СМИ. В настоящее время для семей с двумя и более несовершеннолетними по стране действует программа семейной ипотеки. Депутаты считают, что предоставление кредита на покупку жилья даже по ставке в шесть процентов с учетом необходимости первоначального взноса от 20 процентов делает приобретение квартиры для льготной категории граждан крайне затруднительным процессом, даже с учетом материнского капитала и прочих государственных льгот.

ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР

Глава ЛДПР полагает, что такое решение позволит властям действенно стимулировать появление в российских семьях третьих и последующих детей, а также увеличит доступность жилья. Леонид Слуцкий заметил, что за 2024 год количество многодетных семей выросло с 2,4 до 2,65 миллиона. Он призвал укреплять такие позитивные тенденции и работать с семьями в приоритетном порядке для решения их жилищного вопроса. По мнению парламентария, также государству важно для решения стратегической задачи по увеличению численности населения стимулировать малоэтажную застройку с необходимой там социальной инфраструктурой.

Эксперт Бархота объяснил, почему снижение ключевой ставки на 3% не изменит ситуацию кардинально.

Фото: Piter.tv