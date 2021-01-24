Эксперт Бархота объяснил, почему снижение ключевой ставки на 3% не изменит ситуацию кардинально

По словам эксперта, ощутимые перемены настанут при снижении ставки до 14% и меньше.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота объяснил, почему снижение ключевой ставки на 3% не изменит ситуацию кардинально. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, к концу года ключевая ставка может снизиться до 16-17%. Он уточнил, что этот показатель можно вычесть из текущих процентных ставок по ипотеке, кредитным программам и кредитам наличными. Бархота добавил, что ощутимые перемены настанут при снижении ставки до 14% и меньше. Эксперт пояснил, что в таком случае кредиты будут выдаваться ориентировочно под 15-17% и станут более доступными.

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