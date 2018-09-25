Слуцкий может стать главным тренером "Челси"

У наставника хорошие отношения с хозяином клуба Романом Абрамовичем.

Бывший тренер "ЦСКА" и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить клуб "Челси" из Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщаем английское издание The Independent.

В данный момент команда из столицы Британии располагается на шестом месте АПЛ и недавно вылетел из Кубка Англии. Это не тот результат, на который рассчитывал хозяин клуба Роман Абрамович, когда приглашал тренера Маурицио Сарри на пост наставника команды. Ранее в СМИ появилась информация, что итальянец может покинуть "Челси" в случае поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги.



Леонид Слуцкий в данный момент возглавляет нидерландский "Витесс". Ранее специалист уже работал в Англии с клубом Второго дивизиона Англии "Халл Сити", руководил сборной России во время Евро-2016 года, а также долгое время возглавлял московский "ЦСКА", который трижды приводил к чемпионству в России.



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Фото: ВКонтакте / Леонид Слуцкий