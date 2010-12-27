Готовность Санкт-Петербурга к ЧМ по хоккею-2023 проверят весной

Комиссия навестит город после осмотра финского Тампере.

Весной 2019 года в Северную столицу прибудет комиссия, которая определит готовность города к принятию Чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Сначала специалисты проведут проверку финского города Тампере, а уже после посетят Петербург. Оценку дадут эксперты из международной федерации хоккея. Об этом заявил вице-президент IIHF Калерво Куммола.

Отметим, что точных дат приезда высоких гостей пока что нет. Напомним, что Петербург должен принять ЧМ с 5 по 21 мая 2023 года. Россия будет принимать участие в соревновании на правах страны-хозяйки.

Фото: Piter.tv