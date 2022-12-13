Сборная Канады выиграла ЧМ по хоккею

Для команды эта победа стала 28-й за всю историю турнира.

Сборная Канады по хоккею обыграла Германию со счетом 5:2 в финале чемпионата мира-2023. Матч прошел на "Нокиа-Арене" в Тампере.

По ходу встречи канадцы дважды отыгрывались в счете. В третьем периоде немцы пропустили три безответных шайбы. Дубль в составе победителей оформил Сэмми Бле.

Для Канады эта победа на чемпионатах мира стала 28-й за всю историю турнира. Она обошла по этому показателю сборные России и СССР, у которых в сумме 27 золотых медалей.

Ранее мы сообщали, что шайба Барбашева не помогла "Вегасу" уйти от поражения в матче с "Далласом".

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2023