Сборная Канады выиграла ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла Германию со счетом 5:2 в финале чемпионата мира-2023. Матч прошел на "Нокиа-Арене" в Тампере.
По ходу встречи канадцы дважды отыгрывались в счете. В третьем периоде немцы пропустили три безответных шайбы. Дубль в составе победителей оформил Сэмми Бле.
Для Канады эта победа на чемпионатах мира стала 28-й за всю историю турнира. Она обошла по этому показателю сборные России и СССР, у которых в сумме 27 золотых медалей.
Ранее мы сообщали, что шайба Барбашева не помогла "Вегасу" уйти от поражения в матче с "Далласом".
Видео: YouTube / IIHF Worlds 2023
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