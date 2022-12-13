Шайба Барбашева не помогла "Вегасу" уйти от поражения в матче с "Далласом"

Форвард набрал 14 очков в нынешнем плей-офф НХЛ.

"Вегас" уступил "Далласу" со счетом 2:4 в шестом матче финала Запада в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой. Россиянин поразил ворота гостей, открыв счет в первом периоде. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 16 матчей, забросил шесть шайб и отдал восемь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" вышла в финал Кубка Стэнли, Бобровский сделал 36 сейвов.

Видео: YouTube / SPORTSNET