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"Флорида" вышла в финал Кубка Стэнли, Бобровский сделал 36 сейвов

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Вратарь был признан второй звездой матча.

"Флорида" одержала победу над "Каролиной" со счетом 4:3 в четвертом матче финала Востока в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Эф-Эл-Эй Лайв-Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан второй звездой матча. Россиянин отразил 36 бросков по своим воротам. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Мэттью Ткачук. "Флорида" выиграла серию со счетом 4:0 и вышла в финал Кубка Стэнли.

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 14 матчей и пропустил 33 шайбы. Одну игру вратарь провел на ноль.

Ранее мы сообщали, что три очка Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Далласом" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кубок стэнли, национальная хоккейная лига, плей-офф, сергей бобровский, хк каролина харрикейнз, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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