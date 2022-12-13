"Флорида" вышла в финал Кубка Стэнли, Бобровский сделал 36 сейвов

Вратарь был признан второй звездой матча.

"Флорида" одержала победу над "Каролиной" со счетом 4:3 в четвертом матче финала Востока в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Эф-Эл-Эй Лайв-Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан второй звездой матча. Россиянин отразил 36 бросков по своим воротам. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Мэттью Ткачук. "Флорида" выиграла серию со счетом 4:0 и вышла в финал Кубка Стэнли.

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 14 матчей и пропустил 33 шайбы. Одну игру вратарь провел на ноль.

Ранее мы сообщали, что три очка Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Далласом" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET