Три очка Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Далласом" в плей-офф НХЛ

"Вегас" одержал сухую победу над "Далласом" со счетом 4:0 в третьем матче финала Востока в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.
Форвард "Вегаса" Иван Барбашев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил одну из шайб в ворота хозяев. Он также помог отличиться Джонатану Маршессо и Алексу Пьетранджело. Счет в серии стал 3:0 в пользу "Вегаса".
В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 14 матчей, забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач.
Ранее Третьяк рассказал, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах только с россиянами.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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