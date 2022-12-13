Три очка Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Далласом" в плей-офф НХЛ

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Вегас" одержал сухую победу над "Далласом" со счетом 4:0 в третьем матче финала Востока в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил одну из шайб в ворота хозяев. Он также помог отличиться Джонатану Маршессо и Алексу Пьетранджело. Счет в серии стал 3:0 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 14 матчей, забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач.

Ранее Третьяк рассказал, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах только с россиянами.

Видео: YouTube / SPORTSNET