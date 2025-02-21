Канада выиграла Турнир четырех наций

В финале команда обыграла в овертайме США.

Сборная Канады по хоккею обыграла США в овертайме со счетом 3:2 в финальном матче Турнира четырех наций. Встреча прошла на арене Ти-Ди Гарден в Бостоне.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Автором победной шайбы канадцев стал форвард Коннор Макдэвид. Он пробил вратаря американцев на 69-й минуте встречи. Канада стала первым победителем Турнира четырех наций.

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Видео: YouTube / SPORTSNET