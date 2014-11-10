Форвард СКА Кузнецов назван самым переоцененным игроком КХЛ

Форвард набрал 37 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Форвард петербургского СКА Евгений Кузнецов назван самым переоцененным игроком Континентальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В анонимном опросе спортивного издания приняли участие представители 22 команд КХЛ. Вместе с Кузнецовым самым переоцененным хоккеистом был назван нападающий "Сочи" Александр Хохлачев. Оба получили по шесть голосов. Также Кузнецова признали самым техничным игроком КХЛ, отдав за него четыре голоса.

Евгений Кузнецов играет в СКА с 2024 года. В нынешнем регулярном сезоне КХЛ форвард провел 37 матчей и набрал 37 (12+23) очков.

Ранее мы сообщали, что ХК "Куньлунь" может переехать в Петербург в следующем сезоне.

Фото: ska.ru