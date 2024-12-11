ХК "Куньлунь" может переехать в Петербург в следующем сезоне

Клуб из Пекина в случае переезда будет базироваться в Ледовом дворце.

Хоккейный клуб "Куньлунь" может переехать в Петербург в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко в своем Telegram-канале.

По его словам, клуб из Пекина в случае переезда будет базироваться в Ледовом дворце, где раньше играл СКА. "Куньлуню" потребуется серьезное увеличение бюджета, чтобы осуществить переезд в Северную столицу. В нынешнем сезоне команда проводит домашние матчи в Московской области на "Арене-Мытищи".

Отметим, что с 2020 года "Куньлунь" не играет в Китае. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ команда идет на девятом месте в Западной конференции, набрав 49 очков в 53 матчах.

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Фото: ВКонтакте / Куньлунь Ред Стар