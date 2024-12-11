В МИД прокомментировали отношение IIHF к спортсменам из России.

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российской национальной сборной от участия в чемпионате мира 2026 года является политизированным и дискриминационным.Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 6 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что иностранцы лицемерят, проявляют малодушие и нарушают все спортивные принципы.

Решение об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира по хоккею 2026 года. Мы желаем IIHF набраться, наконец, мужества и признать, что попытки "отменить" российский спорт несостоятельны и бьют по ним же самим Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Совет IIHF во вторник, 4 февраля, продлил отстранение российских и белорусских команд,. Запрет действует с 2022 года. Таким образом, сборная РФ не сможет выступить на чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

Захарова рассказала о выходе США из НАТО.

Фото и видео: МИД России