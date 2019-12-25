  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дворец Культуры Моряков снова горел в Кировском районе
Сегодня, 9:19
208
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Дворец Культуры Моряков снова горел в Кировском районе

0 0

Общая площадь пожара в здании составила 100 кв. м.

Бывший Дворец культуры моряков, расположенный на Виндавской улице, загорелся ночью в Кировском районе. Пламя охватило подвал и первый этаж, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу.

По данным ведомства, общая площадь пожара достигла 100 кв. м.  Сигнал о возгорании поступил спасателям 10 ноября в 01:12. К 02:10 ранг происшествия повысили до 1‑БИС.

Огонь удалось локализовать к 03:03, полную ликвидацию зафиксировали к 05:30. В тушении пожара участвовали 27 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.

Это уже второй пожар в здании за месяц во Дворце Культуры моряков. Предыдущий произошел 18 октября: тогда площадь возгорания составила 20 кв. м. Официальные причины обоих инцидентов не раскрывались.

Ранее мы сообщали, что пожар на Исаакиевской площади почти сутки тушили в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: дворец культуры моряков петербург, пожар дворец культуры моряков, пожар петербург
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии