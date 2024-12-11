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Канада обыграла Швецию в стартовом матче Турнира четырех наций

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На турнире выступают игроки НХЛ.

Сборная Канады обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3 в стартовом матче Турнира четырех наций по хоккею. Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Автором победной шайбы в ворота шведов стал форвард Митчелл Марнер. Канадец нанес решающий бросок на 66-й минуте встречи. Отметим, что на турнире выступают игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В связи с этим регулярный чемпионат был приостановлен до 23 февраля.

За победу на Турнире четырех наций будут бороться Канада, Швеция, США и Финляндия. Каждая сборная сыграет друг против друга в рамках группового этапа. Команды, которые займут первое и второе место, сыграют в финале за трофей.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" уступил "Юте", Овечкин набрал три очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: сборная канады по хоккею, сборная швеции по хоккею, турнир четырех наций
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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