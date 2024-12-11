"Вашингтон" уступил "Юте", Овечкин набрал три очка

"Вашингтон" проиграл "Юте" по буллитам со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился голевыми передачами на Пьер-Люка Дюбуа, Дилана Строума и Патрика Уилсона.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 39 матчей и набрал 43 (26+17) очка.
Ранее мы сообщали, что "Вегас" одолел "Нью-Джерси", Барбашев отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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