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"Вашингтон" уступил "Юте", Овечкин набрал три очка

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Россиянин был признан второй звездой матча.

"Вашингтон" проиграл "Юте" по буллитам со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился голевыми передачами на Пьер-Люка Дюбуа, Дилана Строума и Патрика Уилсона.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 39 матчей и набрал 43 (26+17) очка.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" одолел "Нью-Джерси", Барбашев отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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