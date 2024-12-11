"Вегас" одолел "Нью-Джерси", Барбашев отметился передачей

"Вегас" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Нью-Джерси.
Форвард "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Ши Теодора, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 45 матчей и набрал 34 (15+19) очка.
Ранее мы сообщали, что две передачи Кучерова помогли "Тампе" одержать победу над "Оттавой".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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