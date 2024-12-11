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Две передачи Кучерова помогли "Тампе" одержать победу над "Оттавой"

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На счету хоккеиста 79 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Оттавой" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джейку Гюнцелю и Брейдену Пойнту.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 51 матч и набрал 79 (25+54) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк оттава сенаторз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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