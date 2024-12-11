Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Филадельфию"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в концовке первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 38 матчей и набрал 40 (26+14) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Гаврикова помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET