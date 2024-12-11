Гол и передача Гаврикова помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Монреаль"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Монреалем" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Кевина Фиала.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 51 матч и набрал 19 (3+16) очков.

Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" обыграл "Чикаго", Подколзин отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET