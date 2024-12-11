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"Эдмонтон" обыграл "Чикаго", Подколзин отметился передачей

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На счету хоккеиста 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" обыграл "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джеффу Скиннеру, забросившему вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел 54 матча и набрал 20 (6+14) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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