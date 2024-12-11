Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Бостон"

Форвард набрал 57 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Бостоном" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 51 матч и набрал 57 (23+34) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Сергачева принесли "Юте" победу над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET