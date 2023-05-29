Канада обыграла Финляндию в матче Турнира четырех наций

Команда сыграет в финале против США.

Сборная Канады по хоккею обыграла Финляндию со счетом 5:3 в матче группового этапа Турнира четырех наций. Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

В составе канадской сборной дубль оформил Натан Маккинон. Также заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Брейден Пойнт и Сидни Кросби.

По итогам группового этапа Канада с пятью очками заняла второе место в группе и вышла в финал, где сыграет против США. Игра состоится в ночь на 21 февраля.

Ранее мы сообщали, что Канада обыграла Швецию в стартовом матче Турнира четырех наций.

Видео: YouTube / SPORTSNET