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Канада обыграла Финляндию в матче Турнира четырех наций

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Команда сыграет в финале против США.

Сборная Канады по хоккею обыграла Финляндию со счетом 5:3 в матче группового этапа Турнира четырех наций. Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

В составе канадской сборной дубль оформил Натан Маккинон. Также заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Брейден Пойнт и Сидни Кросби.

По итогам группового этапа Канада с пятью очками заняла второе место в группе и вышла в финал, где сыграет против США. Игра состоится в ночь на 21 февраля.

Ранее мы сообщали, что Канада обыграла Швецию в стартовом матче Турнира четырех наций.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: сборная канады по хоккею, сборная финляндии по хоккею, турнир четырех наций
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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