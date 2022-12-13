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Сборная Казахстана обыграла Норвегию на ЧМ-2023 по хоккею

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По ходу встречи команда проигрывала с разницей в две шайбы.

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию по буллитам со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Турнир проходит в Финляндии и Латвии.

По ходу встречи команда уступала норвежцам с разницей в две шайбы, но в итоге смогла сравнять счет. В серии буллитов победный бросок на счету форварда Романа Старченко.

В группе B Казахстан с двумя очками занимает пятое место. Следующий матч команда проведет 14 мая против Чехии.

Ранее мы сообщали, что передача Костина помогла "Эдмонтону" обыграть "Вегас" в НХЛ.

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2023

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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