В Петербурге представили официальный логотип ЧМ по хоккею 2023-го года

Художники обыграли картину Малевича.

В Петербурге 21-го сентября официально представили логотип Чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Эмблема была вдохновлена русским авангардом, а именно — картиной Каземира Малевича "Спортсмены". Она хранится в Русском музее.

На презентации логотипа присутствовали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг.

В пресс-службе "СКА Арены" отметили, что логотип перекликается с мотивами будущей ледовой арены.

Напомним, высота семиэтажного здания, в котором будет проходить Чемпионат, составит 53,7 м. Комплекс намерены возвести к октябрю 2022 года, а в мае 2023 года – ввести в эксплуатацию. Оно будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейные матчи. Концерты и развлекательные шоу смогут посещать до 23 тыс. человек.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский