Германия вышла в финал ЧМ по хоккею

В полуфинале команда обыграла США в овертайме.

Сборная Германии по хоккею обыграла США в овертайме со счетом 4:3 в полуфинале чемпионата мира-2023. Игра прошла на "Нокиа-Арене" в Тампере.

По ходу встречи немцы дважды отыгрывались в счете. Победную шайбу в ворота американской команды забросил Фредерик Тиффельс. Форвард отметился дублем в ворота США.

В финале турнира Германия сыграет против Канады, которая обыграла в своем полуфинале Латвию со счетом 4:2. Матч состоится сегодня, 28 мая.

Ранее мы сообщали, что шайба Барбашева не помогла "Вегасу" уйти от поражения в матче с "Далласом".

Видео: YouTube / IIHG Worlds 2023